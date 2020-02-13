أنباء عن مفاوضات بين المريخ وشيبوب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف مصدر مقرب من مجلس ادارة المريخ عن دخول النادي في مفاوضات مع اللاعب الوطني شيبوب بغرض التعاقد معه في الانتدابات المقبلة وتفيد المتابعات الدقيقة أن اللاعب وافق على مسألة التفاوض مع المريخ ويتوقع أن تستمر عملية التفاوض عقب عودة اللاعب للخرطوم خلال الأيام المقبلة.

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