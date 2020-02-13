كأس الدهب المريخي امام محكمة الفساد

الخليج 365 : كشفت متابعاتنا الدقيقة أن اعضاء بجمعية المريخ قاموا بتقديم شكوي لمحكمة الفساد وذلك لمساءلة بعضا من قادة نادي المريخ حول عملية بيع كاس الدهب وتفيد متابعات الصحيفة ان النيابة ستقوم باحضار قادة مجلس المريخ للتعرف على من باع كاس الدهب والضالعين في عملية بيع ممتلكات عامة.

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