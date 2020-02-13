د.شداد : بكري المدينة لن يعود للمنتخب وطردت لاعب مريخي مدمن مخدرات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قال البروف كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم خلال ورشة الاعلام والتطوير بالاتحاد لانه اساء السلوك واعتدي على حكم ولن نسمح لاي لاعب سيء السلوك وسبق وأن طردت لاعب مريخي كان مدمن مخدرات وكان حينها ادارة المريخ قد سحبت لاعبي المريخ من المنتخب خلال سفر المنتخب للعب ضد مصر.

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