الجيش الليبي يؤكد منع رحلات موظفي الأمم المتحدة الجوية ويكشف السبب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، إن الجيش لن يسمح للأمم المتحدة باستخدام المطار الوحيد العامل في العاصمة طرابلس التي يسعى للسيطرة عليها.

وأضاف المسماري في تصريحات لـ “رويترز” أنه “سيتعين على الأمم المتحدة استخدام مطارات أخرى مثل مصراتة”.

وتابع قائلا “لأنه لا يمكن لقواته ضمان سلامة الرحلات إلى مطار معيتيقة نظرا لأن تركيا تستخدمه كقاعدة”.

وفي وقت سابق اليوم، أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عن أسفها لعدم حصول رحلاتها الجوية الدورية التي تنقل موظفيها من وإلى ليبيا على إذن من الجيش الوطني الليبي للهبوط في ليبيا.

وأشارت البعثة الأممية، في بيان لها، إلى أن هذا الأمر تكرر في عدة مناسبات خلال الأسابيع الماضية.