- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
رحبت البعثة الأممية في ليبيا باعتماد مجلس الأمن الدولي، نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا، التي توصي بوقف دائم لإطلاق النار.
وقالت البعثة الأممية، في بيان لها، إن “البعثة ترحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2510 (2020) الذي يصادق على نتائج المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي عقد في برلين، ويؤكد الحاجة إلى وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار، ويطالب جميع الدول الأعضاء بالامتثال التام لحظر التسليح؛ ويعرب عن دعمه القاطع للممثل الخاص للأمين العام، غسان سلامة، والحوار الليبي – الليبي الجاري بتيسير من البعثة”.
وأضافت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن “صدور القرار 2510 يعد رسالة قوية إلى الشعب الليبي، بأن مجلس الأمن يدعم الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار والمضي نحو مستقبل أكثر إشراقا”.
وأقر مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الأربعاء، مشروع قرار بريطاني بشأن دعم نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا.
واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، مؤتمرا دوليًا حول ليبيا بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وأصدر المشاركون بيانًا ختاميًا دعوا فيه لتعزيز الهدنة في ليبيا، ووقف الهجمات على منشآت النفط، وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.
كانت هذه تفاصيل خبر البعثة الأممية في ليبيا ترحب بقرار مجلس الأمن حول “مؤتمر برلين” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.