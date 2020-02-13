ناظم سراج يرفض الادلاء بأي معلومات حول اخلاء المدينة الاجتماعية

تحفظ مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم، ناظم سراج عن الادلاء بأي معلومات جديدة حول اخلاء المدينة الاجتماعية التي تضم مركز ايواء للمشردين وطلاب معهد السلمابي وتحويلها الى مركز عزل للطلاب العائدين من مدينة ووهان الصينية، على خلفية انتشار مرض كورونا.

Advertisements

وأعلن سراج أمس في حديث مقتضب لصحيفة الجريدة عن مؤتمر صحفي لم يحدد موعدا له لتوضيح الملابسات التي أدت الى اخلاء المدينة الاجتماعية ، وفي الأثناء نفذ موظفو الوزارة وقفة احتجاجية شارك فيها مدراء الادارات العامة رفضاً للقرار لأنه أجحف في حق الأطفال المحرومين من الرعاية الوالدية، وحرمان الطلاب الصم من اكمال عامهم الدرسي، بجانب عدم اتباع المؤسسية في اتخاذ القرار.

من جهته أكد مدير الادارة العامة للرعاية الاجتماعية د. عبد الله حسن حمد النيل رفضهم لقرار اخلاء المدينة الاجتماعية لجهة أنها تأوي الأطفال المشردين، وطلاب معهد السلمابي للاعاقة السمعية لعدم انتهاء العام الدراسي، حيث تم منح جميع الطلاب اجازة بينما تم نقل طلاب الصف الثامن ليكملوا عامهم الدراسي بمباني الوزارة، وأرجع رفضهم للقرار لتجاوز مدير الوزارة المؤسسية في اتخاذه، وقال المدير العام للوزارة اكتفي بابلاغ المعلمين بالمعهد بانهاء العام الدراسي وحذر حمد النيل من نتائج استقبال 45 من السودانيين العائدين من ووهان الصينية، لقرب المدينة الاجتماعية التي تقع جنوب جامعة أفريقيا من المناطق السكنية وقرية الأطفال، واعتبر أن القرار انتهك حقوق الشرئح الضعيفة، والتي تحتاج للحماية من الدولة، وناشد كافة المنظمات العاملة في مجال حقوق الطفل التدخل للحيلولة دون استمرار اخلاء المدينة حتى يتمكن الطلاب من اكمال عامهم الدراسي في جو معافى وصحي، وحماية لسكان المنطقة، وانتقد عدم توفير الحكومة لمراكز عزل للقادمين من الصين في مناطق، بعيداً عن المجمعات السكنية، مؤكداً ان كل الدول التي قامت باجلاء رعاياها من الصين اتخذت التدابير المناسبة لحماية مواطنيها من انتقال مرض كورونا لهم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)