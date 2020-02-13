هيئة الابحاث الجيولوجية تنفي بيع نيزك المناصير

أكدت الهيئة العامة للابحاث الجيولوجية ان نيزك ” الصنقير ” او نيزك ” المناصير” والذي يزن (1010) كيلو جرام والذي ” يتكون من 98% حديد و2% نيكل موجود بمعرض النيازك بالهيئة، ولم يتم بيعه او استبداله بأي نوع من أنواع الصخور .

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ونفت الهيئة العامة للابحاث الجيولوجية في بيان لها أمس بحسب صحيفة الجريدة، ان ماتم من محاولات لبيع النيزك في فترة سابقة وجود أي علاقة لها بذلك، وقالت في بيان لها أمس أن النيزك لا يزال متواجداً في معرض النيازك بالهيئة والذي يحتوي على (4) نيازك أخرى، وهي نيزك (حلفا) والذي يزن (12) كيلو، نيزك (التبون) والذي سقط شرق محلية الجبلين والذي يزن (1) كيلو جرام ونيزك قرية (الحريق) بولاية شمال كردفان ويزن (2) كيلو جرام، اضافة الى نيزك (ام الحراير) الذي سقط بولاية شمال دارفور ويزن (75) كيلو جرام، وأكدت الهيئة ان النيازك تعتبر إرثاً جيولوجياً لا يمكن التفريط فيه.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)