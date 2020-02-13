تحالف قوى الهامش يرحب بطلب حمدوك لانشاء بعثة سياسية لبناء السلام

رحب تحالف تجمعات قوى الهامش بالطلب الذي تقدم به رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي لانشاء بعثة سياسية لبناء السلام وفق الفصل السادس بما تقرره وتحدده الحكومة الانتقالية.

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ووصف التحالف في بيان له بحسب صحيفة الجريدة، القرار بالحكيم ورأت أنه يؤكد للعالم حاجة البلاد في ظل التحديات الماثلة في العبور بالبلاد إلى بر الأمان لتعالج الوضع الراهن وتحقق السلام المستدام بالبلاد، وأشار التحالف الى أن المحادثات الجارية بجوبا تعنى بتحقيق السلام في جميع أنحاء البلاد، وجدد ثقته في امكانية تحقيق السلام الذي تحميه الرغبة السياسية للطرف الحكومي والأطراف المسلحة، ونوه الى أن للسلام استحقاقات تتمثل في التنمية وتهيئة المناخ لإعادة النازحين واللاجئين وإعادة توطينهم ومعالجة أوضاع المحاربين بالحركات المسلحة ودمجهم وفق برنامج الدمج، ونزع الألغام بمناطق النزاع، ودعا التحالف القوى الشبابية والمجتمعية لدعم الحكومة في هذا المسار من أجل تنفيذ برنامجهافي الإصلاح العام للدولة وتحقيق السلام العادل الذي طالب به الشعب.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)