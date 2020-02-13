نيابة الفساد توجّه تهماً لـ”كبر” بالثراء الحرام وخيانة الأمانة

وجهّت نيابة الفساد والتحقيقات المالية، تهماً للقيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول عثمان محمد يوسف كبر، تتعلّق بالثراء الحرام والمال المشبوه لسنة ”1989″، تحت المواد (6 و7) وخيانة الأمانة تحت المادة (177) من القانون الجنائي لسنة 1991م.

وأبلغت مصادر أمس، بإكمال التحريات كافة في الدعوى الجنائية الموجّهة لـ”كبر”، وأكّدت بينة مبدئية ضده، وأنّ النيابة أوضحت رفض الاستئناف المقدّم من محامي المتهم.

Advertisements

وأوضحت المصادر أنّ ملف الدعوى أصبح جاهزاً لإحالته للمحكمة، بعد استيفاء كافة مراحل الدعوى الجنائية.

وكانت نيابة الثراء الحرام والمال المشبوه بحسب صحيفة الصيحة، أوقفت مسؤولين من النظام السابق على ذمة التحقيق، وأجرت مهم تحريات على خلفية بلاغات استغلال النفوذ، وتبديد الأموال العامة، وخيانة الإمانة، والثراء الحرام، والتي تندرج جميعها تحت مسمى “دعاوى الفساد”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)