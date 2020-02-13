المركزي يوجه بحظر47 حساباً مصرفياً بينهم البشير ونافع وغندور

وجه البنك المركزي البنك العقاري بحظر 47 حساباً مصرفياً باسم قيادات بالنظام البائد على رأسهم الرئيس المخلوع عمر البشير، ابراهيم غندور، نافع علي نافع ، بكري حسن صالح ، الزبير أحمد الحسن ، علي عثمان محمد طه ،حسبو محمد عبد الرحمن، الحاج آدم عبد الله، جلال عثمان جلال، خميس كندة ، ابراهيم محمود حامد ، سعاد الفاتح ، أوشيك أحمد طاهر ، معتز موسى، جمال محمود ، جهاد حمزة ، مامون حسن، بدرية سليمان، تهاني عبد الله، عصام محمد عبد الله، زينب أحمد الطيب، ابراهيم أحمد عمر ، محمد حاتم، أمين حسن عمر ، محمد بشارة دوسة ،عبد الرحمن محمد سعيد.

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وأرجع المركزي توجيهاته بحظر حسابات رموز النظام البائد استناداً على خطاب لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال لعام 2019 م .

وفي سياق متصل كشفت مصادر مطلعة لصحيفة الجريدة، أن البنك المركزي أصدر قراراً كلف بموجبه نائب المدير العام للبنك العقاري ليقوم بأعباء ادارة البنك الى حين اشعار آخر، ووجه مدير البنك المقال عثمان عبد العظيم الذي تم اعفاءه بقرار من لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد باجراء التسليم لنائبه صديق الأمين موسى.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)