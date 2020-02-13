غازي: طلب بعثة أممية أخطر قضية تواجه السودان

التاريخ: 13-فبراير-2020
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وصف رئيس الجبهة الوطنية للتغيير، غازي صلاح الدين، طلب رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك طلب بعثة أممية، بأنها أخطر قضية تواجده السودان منذ استقلاله.
وقال العتباني لمصادر، إن تلك الخطوة تعيدنا إلى أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، وأضاف هذا أمر سيتأثر به حتى الحيوانات في مراعيها.
وكشف العتباني بحسب صحيفة آخر لحظة، أن لقائه مع حمدوك كان امتداداً لفكرة نشأت على هامش سمنار أعدت له (دار تشاتم) البريطانية بداية العام الماضي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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