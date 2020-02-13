البدوي: وصول دعم مالي لمعالجات أزمة الوقود

كشف وزير المالية د. إبراهيم البدوي، عن وصول دعومات مالية سيتم توجيها لحل أزمة الوقود بالبلاد.

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وقال المتحدث باسم مجلس الوراء ووزير الإعلام فيصل محمد صالح في تصريحات صحفية بحسب صحيفة آخر لحظة، إن الدعم المالي سيوجه للوقود ودفع المتأخرات لبعض الشركات، وأكد خلال إفاداته لمجلس الوزراء أن الدعومات المالية ستساهم في حل أزمة الوقود ودفع المتأخرات.

وكشف فيصل عن معالجات لحل الأزمة تمثلت في تحديد كوته للسايارت في حدود 120 جنيه، بجانب تحديد أيام محددة لها، كاشفاً عن تحديد عدد من المحطات سيتم الإعلان عنها قريباً للبيع بالسعر التجاري، مشيراً لوجود خيار الكوتة المحددة للسيارات، فضلاً عن خيار البنزين التجاري.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)