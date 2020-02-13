عبد الحي: البرهان سعى بلقاء نتنياهو لتثبيت ملكه

التاريخ: 13-فبراير-2020
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قال الشيخ عبد الحي يوسف، إن قرار تسليم البشير للمحكمة الجنائية يدل على عدم وطنية وقلة بصيرة، وضعف إدراك.
وأضاف خلال تغريدة على تويتر أمس، أن هذه الحكومة لم تحل أزمة معاش الناس التي خرجوا لأجلها، وإنما ظلت تشغلهم بقضايا أخرى عن قضيتهم الأساسية.
ودعا عبد الحي بحسب صحيفة آخر لحظة، وزير التجارة لتقديم استقالته والتخلي عن منصبه، واعتبر عبد الحي أن لقاء البرهان ونتنياهو يأتي في سياق سعي البرهان لتثبيت ملكه، ويضيف لا بقاء لملكه فالدنيا لا تستحق كل هذا العناء.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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