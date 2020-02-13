ضبط مصريين يصنعون أحزمة ناسفة بـ (الخرطوم)

علمت مصادر خاصة عن معلومات خطيرة حول الخلية الارهابية التي ضبطت امس الاول وتقوم بتصنيع المتفجرات بشرق النيل.

وقال مصدر موثوق لصحيفة السوداني الدولية ان العينات تم اخذها للفحص بواسطة خبراء متفجرات على متن ثلاث عربات كبيرة لكثرتها. ونبه الى ان من بين المضبوطات “أحزمة ناسفة” معدة للتنفيذ وان الخلية الارهابية مكونة من ثلاثة افراد مصريين ويحملون جوازات سورية مزورة، قدموا الى البلاد عن طريق التهريب وبطرق غير مشروعة، واستأجروا المنزل من صاحبه باسماء مستعارة، واوهمه أحدهم بانهم اسرة وان زوجته واطفاله سيأتون لاحقاً، وان المعلومة الاولية عن الشبكة الاجرامية، أفادت بوجود شبكة تقوم بتصنيع مواد غذائية بدون ترخيص، وبالرصد والمتابعة اتضح انها تقوم بتصنيع المتفجرات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)