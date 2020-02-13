أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الخميس الموافق 13 فبراير 2020م

التاريخ: 13-فبراير-2020 فى : أخبار 91 مشاهدة تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة:

* تربية الخرطوم ترفض تعذيب أطفال الخلاوي

* ترتيبات لفتح مخابز لبيع (الخبز التجاري)

* السماح باستيراد (بنزين) بالسعر التجاري السوداني الدولية:

* وزير التجارة يعتذر

* الحكومة تحدد سعر البنزين التجاري ومحطاته بولاية الخرطوم

* ندرة وزيادة في أسعار السكر والأدوية Advertisements الجريدة:

* مدني: أعتذر للشعب واستمرار أزمة الخبز فضيحة

* حظر حسابات البشير ونافع وطه وغندور المصرفية

* البرهان: مرتكبو الجرائم خلال الـ 30 عاما الماضية سيقدمون للعدالة المجهر:

* الحكومة تفتح بيع البنزين التجاري بسعر (126) جنيهاً للجالون

* وزير التجارة يعتذر للشعب عن فشله في إنهاء صفوف الخبز آخر لحظة:

* أسعار جديدة للخبز والبنزين ومدني يصف الصفوف بـ (الفضيحة)

* عبد الحي: البرهان سعى بلقاء نتنياهو لتثبيت ملكه

* منع المواطنين من استقبال ذويهم بالمطار الدار:

* الجيش يوحه بترحيل المواطنين مجاناً

* وزارة الطاقة تطرح البنزين التجاري المدعوم

* القبض على المتهمين بقتل الفنان عبد الله الكردفاني بعد هروبهما بشندي

* الرئيس نتنياهو المولود في السودان كيف اعتلى سلم الرئاسة ببلاده

* عباس مدني يعتذر للشعب السوداني عن عدم الإيفاء بانهاء أزمة الخبز

* الدولار يواصل ارتفاعه الجنوني ويصل الى (103) جنيه

* مقتل الطالب محمد بفتح الرحمن بولاية الجزيرة الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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