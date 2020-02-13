فيصل: لا يمكن الحديث عن صناعة السلام بمعزل عن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة إن موافقة الحكومة على مثول الذين صدرت بحقهم أوامر قبض من المحكمة الجنائية الدولية أمام العدالة هو موقف تفاوضي متفق عليه وليس موقفا معزولا.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام في تصريحات صحفية بمجلس الوزراء إن هذا الموقف تم الاتفاق عليه في المجلس الأعلى للسلام والذي يضم أعضاء مجلس السيادة ورئيس الوزراء بجانب خمسة وزراء وعدد من الشخصيات العامة من بينهم رئيس المفوضية نفسه مبينا أن المجلس يناقش المواقف التفاوضية قبل بدء جولات التفاوض مؤكدا أن هذا الموقف يمثل كل أجهزة الحكم الانتقالي من المجلس السيادي ومجلس الوزراء وقال إن قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية للثورة كانت قد شاركت في الاجتماع الأخير.

وأضاف أن هذه خطوة كبيرة في سبيل تحقيق السلام مبينا أنه لا يمكن الحديث عن صناعة السلام بمعزل عن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وزاد قائلا “لا يمكن تحقيق التعافي والتعايش السلمي بدون محاسبة الذين ارتكبوا جرائم بحق المدنيين العزل”.