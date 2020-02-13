خطأ القول بتأييد الرشايدة للتطبيع

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

في كل قبيلة أو أى مجتمع بشكل عام هناك أفراد يحاولون التكلم بإسم الجماعة والادعاء بانهم نالوا تفويضا من قاعدتهم لاعلان مواقفهم بإسم الجماعة وهم فى هذا كاذبون وليس فقط لايقدمون دليلا على ادعائهم بل انهم يكونون ابعد من ذلك كثيرا واكثر تورطا فى الكذب وهم يدعون ادعاء عريضا .

وعندما يكون الموضوع محل الكلام خطيرا والامر فيه خلاف شديد بين مكونات الشعب وغالبهم يتبنون رأيا معينا فان من يقول بخلاف ماعليه غالب الناس عليه تقديم دليل واضح على مدعاه والا كان كلامه بلا قيمة فكيف ان كان الامر خطيرا جدا وهو التطبيع مع العدو الاسرائيلى المجرم ؟ كيف لنا ان نقول ان من يتبنى رأيا مؤيدا للتطبيع صادق فى ادعائه انه مفوض من جماعته للحديث باسمهم فى تأييد الخطوة الخيانية للفريق البرهان و#لقاءالعار الذى جمعه ب #المجرمنتنياهو وهو امر يعارضه غالب أهل البلد وخاصة السواد الأعظم من ابناء الشعب البسيطين الذين لا ارتباط لهم بتشعبات السياسة وتقاطعاتها ؟ انه حقا قول لايمكن ان يجد القبول والتصديق.

ونقرأ فى الأخبار ان وفدا من قبيلة الرشايدة ادعى التفويض من قبيلته التقى – يوم الثلاثاء – رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان في مكتبه بالقصر الجمهوري.

وبحسب معلومات فان الوفد الذي زار برهان بقيادة مصلح نصار الرشيدي أعلن دعمه للخطوات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة في التطبيع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو .

واعتبر الوفد أن خطوات برهان تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي واستتباب الأمن بالبلاد.

وأبدى الوفد مساندته للقوات المسلحة وكافة القوات النظامية الأخرى.

ونحن نشك اساسا فى ان هذا الوفد قد تحرك بعلم القبيلة ناهيك عن ان يكون قد نال تفويضا يمكنه من الحديث بإسم المجموع ونسبة هذا #العار الي #قبيلةالرشايدة فليس من المنطق فى شيئ القول بان هذه القبيلة الكبيرة الممتدة تريد التطبيع ، ونحن هنا لانقول ان هؤلاء الافراد لايؤيدون خطوة برهان الخيانية و#لقاءالعار فهم قد صرحوا بتأييدهم هذا لكن من الصعب جدا قبول ادعائهم أنهم نالوا تفويضا بدعم برهان ونقول لهم انتم احرار ولكم الحق فى اتخاذ موقفكم من التطبيع وإن انحزتم الى الخيانة فهذا شأنكم ولكن ليس لكم الحق مطلقا فى نسبة الخيانة الى قبيلة عريضة كبيرة كالرشايدة والادعاء أنهم مع التطبيع .