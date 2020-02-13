حامد سليمان ..انصاف يستحق الشكر

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

منذ ان تم الاعلان عن تعيين الباشمهندس سليمان حامد سليمان فى منصب وكيل وزارة الطاقة والكثيرون متخوفون من ان الرجل سوف يتسبب فى مشاكل كثيرة سواء بالوزارة أو المحيطين بها والذين لهم ارتباط وعلاقة بالوزارة ، ويقولون ان الباشمهندس سليمان كادر شيوعى وإن الشيوعيين ليسوا جادين فى العمل وانما فقط سيكونون ادوات للتخريب ولايهمهم العمل العام ، ولكن من الواضح أنهم بعيدون كل البعد عن الحقيقة فالرجل أثبت خطأ منتقديه وتحاملهم عليه واتهامهم له بالباطل بانه يسعى فقط لتنفيذ اجندة الحزب الشيوعى فعلاوة على انه كان موظفا أصلا بالوزارة ويشهد له زملاؤه بالجد فى عمله ،

فقد اتضح اهتمامه بعمله لما حدثت المشكلة الحالية وتم قفل انبوب صادر النفط اذ كثر الحديث عن ان الأمر تم بفعل فاعل وانه تخريب متعمد ، والبعض قال ان اهمالا حكوميا افضى الى هذه المشكلة وعجزت الحكومة عن معالجة الازمة ، وركز كثيرون على ان المشكلة سببها بقايا النظام السابق وذهبوا بعيدا فى التحليلات بل ان بعضهم كان يجزم بذلك لكن انصاف الباشمهندس حامد سليمان احرجهم وبين أنهم يخلطون بين المهنى والسياسى ولايتورعون عن الوقوع فى الاخرين ان كانوا يخالفونهم .

السيد وكيل وزارة الطاقة الباشمهندس حامد نفى تورط أى جهة فى تخريب خط صادر النفط واغلاقه وقال ان المسألة فنية بحتة ولاصحة لما يقوله الكثيرون .

ادناه تصريح السيد الوكيل :

قال المهندس “حامد سليمان حامد” وكيل وزارة الطاقة والتعدين، مساء الثلاثاء، أن العطل الذي حدث في خطوط الأنابيب الناقلة للخام من مناطق الانتاج إلى الخرطوم “فني” وليس بفعل فاعل.

واستبعد “حامد” خلال حواره هاتفياً ببرنامج ” كالآتي” بقناة النيل الأزرق، ان يكون العطل قد حدث بفعل فاعل، ومع ذلك كشف عن تكوين لجنة تحقيق، لتحقق إن كان هناك تراخي أو إهمال.