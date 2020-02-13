في ذكرى انتصار الثورة الاسلامية..الايرانيون يحبطون ترامب.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

جاءت الذكرى الحادية والاربعون لانتصار الثورة الاسلامية فى ايران وقيام الجمهورية الاسلامية بعد ان اطاح الشعب فى ثورة عظيمة بالنظام الشاهنشاهى الذى كان من بين اكثر الانظمة استبدادا وفسادا وابتعادا عن الحريات والحكم الراشد لكن الغرب المنافق الذى يتباكى اليوم على الديموقراطية والحكم المدنى هو نفسه الغرب المتآمر على الشعوب المتحالف مع الانظمة المستبدة ومن اوضح مصاديقها واجلى مظاهرها الحكومة البهلوية الظالمة .

الايرانيون خرجوا فى الذكرى الحادية والاربعين لانتصار ثورتهم الفذة وهم يجددون العهد والولاء مع القيادة ويعملون على ترسيخ المبادئ التى ارستها ثورتهم العظيمة ومن اهمها العزة والاستقلال والوقوف بوجه الإستكبار ومناهضته ونصرة المستضعفين ، وهذه المبادئ التى ارستها الثورة الاسلامية مستهدية فيها بالدين القويم هذه المبادئ ازعجت المستكبرين وعملاءهم وادواتهم فذهبوا يكيدون لهذه الثورة ويعملون صباح مساء للتآمر عليها واعاقتها ومنعها من المضى قدما الى الامام وهذا الصلف الامريكى والغربى بشكل عام جعل الايرانيين يلتفون حول انفسهم ويتكاتفون فى مابينهم رافضين المساس بهم من اى جهة كانت وهذه احدى ركائز القوة التى اصابت الاعداء باحباط وهم يرون كل محاولاتهم لتركيع إيران تبوء بالفشل وتمضى إيران من حسن الى أحسن .

وأشد المحبطين من صمود إيران وقوة شعبها وتصميمه على النصر الرئيس الامريكى ترامب الذى ظل يتوعد إيران منذ حملته الانتخابية بالويل والثبور وعظائم الامور ولما وصل السلطة بقى يطبق وعيده خطوة خطوة وبعد ان خرج من الاتفاق النووى فرض اقسى حصار اقتصادى يمكن تصوره وليس فقط لم تسقط إيران بل أصبحت ندا قويا وانتصرت على امريكا وابطلت مشاريعها التآمرية فى العراق وسوريا وافغانستان وبشكل عام باءت كل محاولات امريكا لفرض نفوذها على المنطقة بالفشل وذلك بتصدى إيران وحلفائها لهذا الجبروت والاستكبار الامريكى والغربى بشكل عام وهذا الأمر اغضب ترامب وادواته فى المنطقة واجتهدوا لايقاف التقدم الايرانى ولم ينجحوا حتى ارتكبوا جنايتهم الكبرى واخطأوا خطيأتهم التى لاتغتفر وقتلوا الزعيم والبطل القومى الحاج قاسم سليمانى ورفاقه الكرام وهنا خرج الايرانيون والعراقيون بالملايين فى تشييع الشهداء رافعين صورهم مصممين على المضى فى طريقهم وجاء الرد الصاروخى الايرانى على الأمريكان فى قاعدتهم العسكرية بعين الاسد غرب العراق لتربك الادارة الأمريكية وتدخلها فى حرج بالغ وتجعلها تبلع تصريحاتها بضرب إيران ان ردت على اغتيال الشهيد سليمانى ومثلت الضربة الايرانية صفعة قوية تلقاها ترامب وطاقمه الادارى ، ولما حلت ذكرى انتصار الثورة الاسلامية فى ايران خرج الايرانيون باعداد ضخمة الى الطرقات يحملون صور الشهيد سليمانى ويجددون العهد والولاء مع الثورة الاسلامية وهذا يعنى ان الثورة أصبحت راسخة فى وجدان الشعب الايرانى وتسبب هذا فى اكبر احباط يصيب الرئيس ترامب وهو يرى كل محاولاته لكسر إيران تبوء بالفشل وتمضى إيران فى طريقها غير عابئة بمؤامرات اعدائها معولة على تلاحم الشعب والقيادة وكفى.