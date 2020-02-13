سلموهو، قايل الناس نسوهو !!.. بقلم حسن وراق

- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
@ حكومة الدكتور عبدالله حمدوك وضعت نفسها في موقف لن يحسده عليها أحد، جراء تساهلها و مثاليتها في مجابهة الكثير من الامور و الأحداث و المواقف التي تحتاج لحسم باتر في مسائل لا تحتمل المساومة و التأخير، حتى فتحت على نفسها أبواب من الأزمات المتلاحقة التي تحاصرها و تشغلها عن تحقيق أى من أهداف الثورة، و كل ذلك من ورائه الثورة المضادة، فلول النظام الذين لا هدف لهم سوى اسقاط الحكومة و اجهاض الثورة و قد شرعوا يعملون في العلن استنفروا كل قواعدهم وسط العاملين في الدولة (العميقة) و قيادات مؤثرة في الأجهزة الأمنية و العدلية، خاصة من المتورطين في قضايا فساد و لم تطالهم يد الثورة و التغيير الذى يسير ببطء شديد أصبح يثير الشكوك لإجهاض الثورة .
@ التأييد الشعبى لهذه الحكومة لم تجده أى حكومة في تاريخ السودان، و في كل مرة تسير الجماهير المليونيات لدعم الحكومة و حثها للمضى قدما في تصفية التمكين و إزالة مظاهر الدولة العميقة التى صارت تتسبب في كل أزمات البلاد . المليونيات في كافة أنحاء البلاد رفعت شعاراً ذكياً ، (الجوع و لا الكيزان) يحمل معاني كثيرة، و أولها الدعم غير المحدود لأي خطوة تخطوها الحكومة و الجاهزية الشعبية لحماية قرارات الحكومة الثورية و تحمل لكل الظروف التى يتطلبها السير في طريق تأمين احتياجات المواطنين الاساسية، و لكن هذه الحكومة تتلكأ في التصدى الحاسم للثورة المضادة التى ما تزال تسيطر على اقتصاد البلاد و تمتلك أضخم كتلة نقدية تضارب بها في رفع الأسعار خاصة النقد الأجنبى الذى قفزت أسعاره بصورة لا تصدق وما يزال الاعلام لم يتحرر من أسر النظام السابق، و الأمن بكافة أشكاله لا يعنيه تأمين الثورة ، هذه الحكومة لا تحمل رؤية جادة لمحاربة أعدائها و أعداء الثورة. .
@ الخطوة التى اتخذتها وفود الحكومة المفاوضة مع الحركات المسلحة في جوبا، و اتفاقهم و موافقتهم على تسليم المخلوع للمحكمة الجنائية خطوة شجاعة كان من المفترض أن تتم بمجرد سقوط النظام، و عدم الالتفات الى بروبقاندا الفلول للتخذيل و أن تسليم المخلوع للجنائية تشكيك في نزاهة القضاء السودانى و خيانة للوطنية الخ تخرصات الفلول . الأوضاع الراهنة تشهد الكثير من الأزمات التى افتعلتها الفلول الذين جعلوا من المخلوع رمزاً يحفزهم لإسقاط حكومة الثورة و افتعال الأزمات التى نواجهها الآن و التى لن تتوقف عند أزمات الخبز و الوقود و أسعار الدولار بل تتسع دائرتها لتشمل الزيادة الخرافية لأسعار السكر و رمضان على الأبواب و عرقلة موسم حصاد القمح، كل هذه الأزمات يتم الترتيب لها من داخل مقر أقامة المخلوع مع زبانيته في سجن كوبر و قد شاهدنا مواكب و تجمعات الفلول و هتافاتهم بعودة المخلوع أيام محاكمته .
@ تسليم المخلوع، تحقيق للعدالة أحد شعارات الثورة و المخلوع اعترف بـ(عضمة لسانه) بجرائمه و تسليمه لقاضيه الطبيعى في لاهاى انتصار كبير للثورة و هزيمة للفلول الذين استشعروا خطورة قرار تسليم المخلوع على معارضتهم الثورة لأن المخلوع يمثل رمز لتجمعهم و محفز لإسقاط الحكومة لأجل عودة البلاد مجدداً لعهود التيه و الظلم و الفساد . سلموا المخلوع غير مأسوف عليه و فضوها سيرة و وقتها ستأمن الثورة من شرور الكيزان و الفلول و ستنقشع سحب الأزمات من سماء الوطن .
كانت هذه تفاصيل خبر سلموهو، قايل الناس نسوهو !!.. بقلم حسن وراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.