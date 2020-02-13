قال انا ليس (الأباتشي).. لاعب الهلال العراقي يكشف مفاجأة كبري في قناة الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : فجر (عراقي) الهلال عماد محسن مفاجأة كبري في الحوار الذي أجرته معه (قناة الهلال) امس في برنامج (ملاعب سمراء) حيث قال انه ليس،(الأباتشي) وقال إن جمهور الهلال يخلط بينه ولاعب اخر عراقي الجنسية أيضا احترف في دولة الكويت مبينا أن لقبه هو (الاسمريكا) على وزن اغنية المطربة جواهر( لونو اسمريكا) وهذا يعود،الي لونه الأسمر.. ومفاجاة العراقي الجمت مذيع القناة واربكت المخرج الذي اضطر لقطع الحوار وإدخال اغنية بالإضافة الي أن رواد وعشاق الهلال بمواقع التواصل الاجتماعي تناولوا هذا الأمر في السوشال ميديا وقالوا بحسب رصد (سودانا فوق) ان الكاردينال خدع في هذا اللاعب. المادة السابقة جذور ما يحدث الآن.. بقلم اسحق فضل الله المقالة القادمة سلموهو، قايل الناس نسوهو !!.. بقلم حسن وراق

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