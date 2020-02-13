جذور ما يحدث الآن.. بقلم اسحق فضل الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ولأن ردم الأحداث الآن.. شىء لا معنى له فإننا نعود إلى الجذور.

نحدث عما يحدث منذ أربع أو خمس سنوات، لأن أسماء وأفعال المخابرات أشياء لا يمكن الحديث عنها في وقتها..

ولا يمكن الحديث عنها في وقتها حتى لا تعلم ثعابين المخابرات أنها تحت العيون..

والحديث يعود اليها الآن، لأن الأحداث الآن هي فروع لما كان يجري..

وأفورقي .. يحدث عن السودان امس الاول..

وفي حديثه يعرض خدماته لاسرائيل . وآخرين.. لأن لحم السودان الآن مباح..

وافورقي.. ومخابراته أنموذج صغير لمهرجان الخناجر فوق جسد السودان لسنوات طويلة..

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واسماء..

و (ودي برهي) الذي كان خفيراً في السفارة الاريترية هو ضابط برتبة عقيد يدير ملف المعارضة السودانية واليمنية والاثيوبية والصومالية

(يوناس).. لما كان مسؤولاً أمنياً في القاش.. كان من رجاله..

ويوناس كان يعمل بديلاً لـ تخلي رئيس حرس الحدود.. والملف الاول عند هذا.. هو السودان.

واثيوبيا ملفها في مخابرات افورقي.. من يديرها هو (طعمي ماقاري) وهذا يدير مقدم ( فطوم لينين) الذي يدير العمليات.. وعمليات تعني القتل..

بينما الرجل الأول ودي برهي يتبع لابرهة الذي يدير الحلقة الداخلية لأفورقي..

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وأول أيام حرب اليمن ستة مليارات اماراتية تدخل الى ميناء عصب واربعة من السعودية..

وقوات البحر الأحمر بقيادة العميد (علي احمد الطنيحي) تعمل.

والطنيحي ونائبه السعودي يقودان مشاة البحرية الاماراتية.

ولا توجد مجموعة عسكرية والا وبها ضابط مخابرات رفيع..

وضابط المخابرات في ميناء عصب كانت خيوطه تمتد إلى (ملاكي وودي فيتوراري) في الخرطوم. مسؤول الأمن في السفارة هنا وكسلا والذي يعمل بعدها في منصب نائب قائد البحرية الاريترية.

ثم هو من يدير كل شيء.. فهو منسق عمليات اليمن.. مما يعني أنه يقود حرب اليمن من الجانب الإريتري.

ولأن ظروف الحرب قد تبدلت منذ عام واكثر.. فإنه ليس كشفاً لشيء ان نشير الآن الى ان القوات الجوية هناك كان عمودها الرئيسي هو ست وثمانون طائرة مقاتلة تزداد الى فوق المائة احياناً من طائرات F16و F15

وألف مدرعة وناقلة جنود. وثلاثة آلاف مدفع ميداني حديث.. ومئتان وخمسون دبابة..

والارقام هذه تتبدل كلها بالطبع مع الوقت..

والوقت الذي تشير اليه الارقام كان هو الوقت الذي تنطلق فيه قوات افورقي تشارك في الدخول الى عدن.. وتعود باسلحة ايرانية ثقيلة.

ايامها كانت هنالك لقاءات مخابرات اسرائيل بافورقي..

ولما كانت اسلحة الامارات فوق ارض عصب كانت غواصات اسرائيل تحت الماء..

( وهناك (٢٥٠) جزيرة في البحر نصفها مراكز عسكرية لمخابرات اسرائيل).

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وأيامها تبدأ الحدة بين الإمارات وقطر .. وتركيا تطل من هناك..

وصناعة آبى أحمد تبدأ في اثيوبيا..

وفرع صغير من الاراك كان هو.

الامارات تشتري منطقة كراكيت شمال اريتريا لمشروع زراعي.. والعيون على دلتا طوكر..

والمشروع .. يجعل قطر تنكمش عن أفورقي..

وقطر كانت تطلق (١٣٥ فيلا سياحية).

في جزيرة دهلك.. وسبع فنادق حديثة. ومشروع لسياحة الغوص..

والتجاذب يجعل أفورقي يحول المشروع الى الامارات.

ولاستخدام ضباط اسرائيل في الجزر .. حيث يصبح المشروع منتجعات سياحية لاسرائيل.

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ايامها.. كانت إسرائيل تصنع المليارديرات الخمسة السودانيين الذين صنعوا الانقلاب الشيوعي..

ثم صنعوا ما يقع في يوغندا.. لقاء اسرائيل..

وما يقع في اماكن ثلاثة او اربعة.. وينتهي بدعوة حمدوك للأمم المتحدة لاحتلال السودان.

يبقى أننا نعود الى الحديث هذا الآن.. لأن ما يصنع الخراب كله هو ان المواطن السوداني يحمل رأساً لا يكاد يخطر فيه شىء من الغليان الهائل الذي يجري الآن.

ولا يخطر له أنه يمزق في حرب المخابرات المائة التي تتجارى في السودان.

والمواطن .. نعود بذاكرته الى ما كان يجري حوله دون أن يشعر.. ليعرف ان ما يجري حوله الآن اكثر خطورة وهو لا يشعر.

والشبكة الجهنمية نجذب خيوطها في الأيام القادمة.

نحدث عن الأسماء والأحداث..

وقلنا إن (قحت) المذعورة تهدد بتسليم البشير للجنائية إن اقترب الناس من إسقاطها.

نقول هذا قبل أيام.. و (قحت) تطلق هذا أمس..

وهي صفقة تصمم بحيث أن الحكومة الآن إن هي بقيت أو ذهبت فإن البشير لن يعود، وأنه لن يصل إليهم شىء لأنهم عندها يكونون خارج السودان.