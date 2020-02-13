تعرّف على التفاصيل.. (تشفير) الدوري الممتاز السوداني

الخليج 365 : في مفاجأة جديدة لمشاهدي الدوري الممتاز السوداني لكرة القدم فقد قررت قناة الملاعب حسب ما علمت (سودانا فوق) تشفير الممتاز وبثه،ارضيا لضعف عائد التسويق والاعلان. وصدر القرار من إدارة القناة ومن مكتب مديرها العام محمد عمر الفاروق يوم أمس الأربعاء واقرت إدارة القناة،على ضعف عائد الإعلان الذي لا يكفي متطلبات التلفزة وسوف تحدد القناة كيفية الاشتراك من أجل مشاهدة الدوري الممتاز السوداني.

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