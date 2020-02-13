حتى لا تسقط تالت.. بقلم هنادي الصديق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

العجلة من الشيطان، مقولة لم أعي معناها الا قبل يومين، وأنا أرى الوسائط تتناقل بكثير من الغضب عنوان العمود الذي جاء تحت عنوان (لا جاز لا عيش يا بشة تعال معليش)، والذي وصفت فيه حالة الاحباط التي اعترت الكثيرين مؤخراً، حيث اكتفى البعض بالعنوان فقط، ولم يكلف نفسه قراءة المتن ليكشف عن عقلية مستعجلة و(شفقانة) ومتنمرة. ورغم ذلك وجدت العذر للكثيرين منهم، فهذا طبيعي في ظل الوضع الماثل والإحباط العام، فالجميع كان يمنّي النفس بتبدل الحال بعد انتصار الثورة والوصول للحكومة المدنية، ولكن المتاريس الموجودة لا يجب أن تحول بيننا وبين تحقيق شعارات الثورة، وفي ذلك سعدت جداً بمداخلة الخال العزيز والصديق دكتور وليد مبارك ابراهيم، وهو يحاول انتشالنا من الاحباط بكلمات قوية رصينة، يرى فيها ان حالة الاحباط والغضب واليأس مفهومة ومقدّرة خصوصاً لدى (الواطين جمر المعاناة)، ومكتوين بلهب شظف العيش وسوء الخدمات والغلاء وأزمات انعدام أهم السلع، مع أمنيات بأن تستطيع الحكومة التغلب على التحديات الجسام التي تواجهها على جميع على جميع الجبهات. لكن .. من ناحية أخرى، المطلوب من المواطنين أيضاً وضع الصورة في إطارها الصحيح وتقييم الواقع من خلال قراءة حصيفة و متأنية لأحوال ما بعد سقوط البشير ونظامه السياسي.. و أقول السياسي هنا لأن ما سقط حقيقة هو الشكل السياسي الهرمي لنظام الانقاذ.. أما نظام الانقاذ الاقتصادي الاجتماعي الثقافي فما زال متغلغلاً في كل مفاصل الدولة.. و اذا كان النظام السياسي لعصابة الانقاذ قد سقط بفعل الثورة المباشر في منازلة هذا النظام في الشوارع وأمام القيادة العامة، فان سقوط نظامه الاقتصادي الاجتماعي الثقافي يحتاج لما هو أكثر من الخروج للشوارع والاضرابات و ترديد الهتافات ومنازلة الكجر وزبانية الأمن.. في هذه المرحلة من مراحل الثورة نحتاج الى ثورة الوعي و المفاهيم.. نحتاج أن نفهم أن ما كل مشكلة او تحدي يجابه الثورة تكون وسيلة مجابهته هي الخروج للشارع وتسيير المسيرات.. نحتاج ان نفهم أن الثورة مراحل.. و اذا كانت مرحلة اسقاط النظام تتم عن طريق الخروج للشارع و منازلة بطش النظام بالمواجهة السلمية والحشد و التعبئة الجماهيرية لتسيير المليونيات.. فان مرحلة ما بعد اسقاط النظام السياسي تحتاج الى تحول نوعي في ديناميكية الثورة.. فإذا كان نظام الانقاذ وجب اسقاطه بكل ثمن فإن الحكومة الانتقالية هي حكومة الثورة بكل عيوبها وضعفها وتشوهاتها الخلقية ووجود عساكر الانقاذ في عضم هيكلها.. ولذلك ورغم كل هذه المثالب فإنه يجب الحفاظ عليها متماسكة و محاولة سندها و تصحيح ما اعوج من مسارها .. لأن البديل الآخر المتربص بالثورة هو نفس البديل الذي بذلنا الغالي والنفيس لاسقاطه.. و لذلك علينا أن نعي أن اسقاط حكومة الثورة الانتقالية عواقبه وخيمة على الثورة.. ولا يجب أن يسيطر علينا الشعور بالاحباط لهدم ما بنيناه بتضحياتنا و دمائنا و دموعنا و آلامنا.. فليس كل مشكلة حلها في مليونية تخرج للشوارع.. و ليس كل أزمة نواجهها عن طريق المسيرات و الاضرابات.. نعم الحكومة ضعيفة في كوادرها و خبراتها.. ومكبلة بقيود وثيقة دستورية عرجاء.. ويجلس على رأسها عساكر من نظام الانقاذ الهالكة بعضهم متهم بالابادة الجماعية وبمجزرة القيادة وقمع الثورة السودانية في شهورها الأولى.. وتجابه تركة مثقلة من حطام دولة دمرها النظام الفاسد حتى لم يبق فيها مرفق او مؤسسة او مشروع يمكن أن يعتمد عليه.. وتواجه دولة عميقة تمسك بمفاصل الاقتصاد وتعمل بشراسة للحفاظ على مصالحها وامتيازاتها ولها مصلحة مباشرة في شيطنة حكومة الثورة وتعويق مسارها عن طريق تخريب ما تحاول الحكومة اصلاحه.. و ما أزمات الخبز و المحروقات و الدولار و ارتفاع الاسعار الا بعض من جهود قوى الثورة المضادة لتأليب الناس على حكومتهم حتى يسقطوا و يهدموا ما ضحوا لانجازه حتى ينفتح الطريق أمام هذه القوى للعودة بجلود جديدة و اشكال متغيرة لاستلام مفاتيح البلد من جديد. اذن علينا ان نعي أن معادلة الصراع في هذه المرحلة هي معادلة صفرية .. بمعنى ان كل ما يصب و يدعم و يقوي حكومة الثورة فهو يضعف و يشل و ينزع مفاتيح الثورة المضادة و العكس صحيح .. فعلينا ان لا نمهد السبل و نعبّد الطرق لعودة النظام القديم بأشكاله الملتوية المتخفّية .. و علينا أن نعلم أن تنظيم الصفوف والعمل في الاحياء و المدن عبر لجان المقاومة و الاحياء و مد يد العون للحكومة و ممارسة الرقابة على المجتمع أهم و أجدى من المسيرات و المليونيات .. لأننا حتى و ان كان لنا رأي في الحكومة فلا بد من دعمها في هذه المرحلة حتى ننتقل الى المرحلة التالية.. إن من الوهم المحض السعي وراء خيار (تسقط تالت) .. لأن المشهد السياسي مختلف شكلاً و مضموناً عن المشهد ما قبل أبريل 2019 .. ولأن اسقاط الحكومة التي أتت بها الثورة عن طرق الثورة عليها هو أمر لا يستقيم عقلا لأن معطيات الواقع لا تسند هذا المنطق المقلوب.. ولأن سقوط الحكومة الحالية دون ان تدري ما هو قادم بعد خلق هذا الفراغ سيكون خياراً كارثياً بكل المقاييس.