(سوداكال) يكمل إتفاقه مع مدرب تونسي للمريخ براتب ضعيف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلن نادي المريخ بشكل شبه رسمي اليوم عن قدوم المدرب الألماني امين مسلمي لتولي الإدارة الفنية بنادي المريخ وقالت مصادر داخل نادي،المريخ أن رئيس نادي المريخ آدم سوداكال قاد المفاوضات بنفسه مع المدرب التونسي الأصل وأشار ذات المصدر الي أن المدرب الجديد سوف يصل الخرطوم في خلال ثلاثه ايام وافادت،معلومات تحصلت عليها (سودانا فوق) ان الاتفاق بين المدرب وسوداكال نص علي مرتب شهري ضعيف قدره ٣ الف دولار فقط. المادة السابقة الأمن الاقتصادي .. صح النوم !!.. بقلم سهير عبدالرحيم المقالة القادمة بسم الله نبدأ ..ضد الفساد (1).. بقلم هاجر سليمان

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