تفاصيل جديدة في مقتل أسرة كاملة بحي الدناقلة ببحري…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حددت محكمة جنايات بحري الجنائية برئاسة القاضي المشرف عارف محي الدين جلسة الثالث والعشرون لسماع إفادات والد المتهم بقتل زوجي حي الدناقلة كشاهد دفاع وذلك بعد عقدها للجلسة المقررة لفتح قضية الدفاع بيد أن غيابه أدى إلى تأجيل الجلسة، وذلك بحضور هيئة الاتهام الدكتور عادل عبد الغني عن الحق الخاص.

وبحسب التفاصيل التي أوردتها صحيفة الدار استمعت المحكمة لمتحريان والشاكي وشهود الاتهام من ضمنهم شاهدين من المباحث وإعلام الشرطة واستجواب المتهم الذي وجهت إليه تهمتي القتل والنهب حيث دفع محاميه بأنه مذنب بارتكابه جريمة النهب وإنه غير مذنب من خلال ارتكابه جريمة القتل ونجد أن أواخر شهر رمضان من 2018 استيقظت مدينة بحري بجريمة قتل بشعة راح ضحيتها الزوج الصادق عبد الرحمن الرفاعي وزوجته لواحظ بعد أن دخل شخص منزلهم وقام بطعن كل من الزوجان طعنات أودت بحياتهما الأمر الذي دفع شرطة محلية بحري بالقيام بكافة الاجراءات الأولية حيال الحادثة وتم ضبط المتهم داخل الحراسة موقوفاً في جريمة سرقة ليدون بذلك اعتراف قضائي ممثلاً بذلك الجريمة منذ ارتكاب الجريمة إلى أن أوقف العربة الاكسنت الخاصة بالزوج القتيل بالمحجر بمنطقة الكدرو.