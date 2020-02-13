وزارة الطاقة تكشف عن سعر جديد للبنزين ابتداء من السبت القادم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت وزارة الطاقة والتعدين في السودان ، عن شروعها في توزيع البنزين بالسعر التجاري، في محاولة منها لإنهاء أزمة الوقود.

ويعيش السودان أزمة خانقه في الوقود، وإنعدام للبنزين في عدد من المحطات، وعادت الصفوف أمام محطات التعبئة، وكان قد تعرض الخط الناقل للنفط بولاية شمال كردفان لعطل عقب تعرض خام النفط للتجميد.

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وحددت الوزارة في بيان صحفي أصدرته (الأربعاء) سعر لتر البنزين بـ 28 جنيهاً، وألزم المنشور الشركات بتحديد محطات معينة للبيع بالسعر التجاري، شريطة أن تعمل على مدار اليوم، ابتداء من السبت القادم.

وأخطرت وزارة الطاقة والتعدين الشركات العاملة في مجال الوقود موافقتها على استيراد وتوزيع وبيع البنزين بالسعر التجاري، مدعوماً بقيمة 50 في المئة إلى حين إشعار آخر.

وكانت وزارة الطاقة والتعدين، حددت 4 جوالين لكل مركبة تدخل محطات الوقود لمدة يومين لضمان استمرار الامداد.