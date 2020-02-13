اعتصموا بحبل الله.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*الاخوة الاهلة يعتصمون لاجل ازاحة مجلس خاتم رؤوساء الهلال

*والخاتم يتمسك بحقه في اكمال دورته

*بل يصر علي حكم الزنطور خمسة وعشرين سنة

*الهتافات والاعتصامات واللافتات

*زمانها فات وغناية مات

*ده كان زمان ياروشا

*لما الوزير يشيل ويجيب

*ولما الحكومة تجبر مجلس منتخب علي الاستقالة

*ولما الطعون تقعد حبيسة الادراج بأمر الجهات الامنية

*لما الامر كان بيخرج من يد المفوضية

*القصة دي كانت ايام امانة الشباب بتدير الرياضة في عهود طراطير كان يطلق عليهم مجازا وزراء رياضة

*البكا مابجيبو ليا

*السبيل الوحيد لاقتلاع الكسكتة هو القانون

*زمن الغتغتة والدسديس انتهي

*عضوية وجمعية عمومية وتوقيعات

*اجراءات يا عمك

*وناسكم ديل ياروشا لو معتمدين علي الاعتصامات والرسم علي حوائط بناها كردنة وزينها بالطلاء

*ناسكم ديل لو معتمدين علي هتافات ولافتات

*الترابة دي في صفركم

*ويادوبك كردنة حايحقق حلمو ويحكم الهلال مية خمسة وعشرين سنة

*كلو شئ زاد

*اسألوا اهل الذكر يا روشا ان كنتم لاتعلمون

*نحنا ناسنا مسيرات ولافتات واحتلال مكتب تنفيذي وهجوم اعلامي وهجوم هلامي

*ولازال اسد مربعن علي كرسي الادارة

*يبقي نصيحتي للاخوة الصفراب

*قبل يقفل الباب

*ابقوا علي العضوية

*واعتصموا بحبل الله جميعا

*بدل تعتصموا بالنادي في البرد ده

*المهم

*ربنا لسة ماخلق من يرفع المعاناة من علي كاهل المواطن السوداني

*ولكنه سبحانه وتعالي خلق الملايين من الذين يضعون المعاناه علي كاهل المواطن السوداني

*والمواطن السوداني مابستاهل ده كلو

*وصحيح الحياة ادت اناس الكثير وهم لايستحقون وسحقت اناس كثر وحرمتهم وهم مستحقون

*ولكن لن نركن للحياة كثيرا

*فظلمها بان وفات حدو

*ايها الناس

*ننعي والدة القطب الكبير طارق المعتصم ونسأل الله ان يتقبلها في عليين وان يتقبل بر اخونا طارق بها

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*والينا

*بعد قصة اسد القرشي الحزينة

*مابترجعوا لينا الجنينة؟؟؟؟

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال فعلا ادت من لايستحق وحرمت مليون مستحق

والي لقاء

سلك