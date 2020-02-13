اعتصموا بحبل الله.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*الاخوة الاهلة يعتصمون لاجل ازاحة مجلس خاتم رؤوساء الهلال
*والخاتم يتمسك بحقه في اكمال دورته
*بل يصر علي حكم الزنطور خمسة وعشرين سنة
*الهتافات والاعتصامات واللافتات
*زمانها فات وغناية مات
*ده كان زمان ياروشا
*لما الوزير يشيل ويجيب
*ولما الحكومة تجبر مجلس منتخب علي الاستقالة
*ولما الطعون تقعد حبيسة الادراج بأمر الجهات الامنية
*لما الامر كان بيخرج من يد المفوضية
*القصة دي كانت ايام امانة الشباب بتدير الرياضة في عهود طراطير كان يطلق عليهم مجازا وزراء رياضة
*البكا مابجيبو ليا
*السبيل الوحيد لاقتلاع الكسكتة هو القانون
*زمن الغتغتة والدسديس انتهي
*عضوية وجمعية عمومية وتوقيعات
*اجراءات يا عمك
*وناسكم ديل ياروشا لو معتمدين علي الاعتصامات والرسم علي حوائط بناها كردنة وزينها بالطلاء
*ناسكم ديل لو معتمدين علي هتافات ولافتات
*الترابة دي في صفركم
*ويادوبك كردنة حايحقق حلمو ويحكم الهلال مية خمسة وعشرين سنة
*كلو شئ زاد
*اسألوا اهل الذكر يا روشا ان كنتم لاتعلمون
*نحنا ناسنا مسيرات ولافتات واحتلال مكتب تنفيذي وهجوم اعلامي وهجوم هلامي
*ولازال اسد مربعن علي كرسي الادارة
*يبقي نصيحتي للاخوة الصفراب
*قبل يقفل الباب
*ابقوا علي العضوية
*واعتصموا بحبل الله جميعا
*بدل تعتصموا بالنادي في البرد ده
*المهم
*ربنا لسة ماخلق من يرفع المعاناة من علي كاهل المواطن السوداني
*ولكنه سبحانه وتعالي خلق الملايين من الذين يضعون المعاناه علي كاهل المواطن السوداني
*والمواطن السوداني مابستاهل ده كلو
*وصحيح الحياة ادت اناس الكثير وهم لايستحقون وسحقت اناس كثر وحرمتهم وهم مستحقون
*ولكن لن نركن للحياة كثيرا
*فظلمها بان وفات حدو
*ايها الناس
*ننعي والدة القطب الكبير طارق المعتصم ونسأل الله ان يتقبلها في عليين وان يتقبل بر اخونا طارق بها
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*والينا
*بعد قصة اسد القرشي الحزينة
*مابترجعوا لينا الجنينة؟؟؟؟
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال فعلا ادت من لايستحق وحرمت مليون مستحق
والي لقاء
سلك
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