وزارة الطاقة والتعدين تسمح للقطاع الخاص باستيراد وتوزيع وبيع (البنزين) بالسعر التجاري

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أعلنت وزارة الطاقة والتعدين موافقتها على طلب شركات القطاع الخاص بإستيراد وتوزيع وبيع البنزين بالسعر التجاري.
وتحصل “الصيحة ” على خطاب ممهور بتوقيع وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم مُعنون إلى شركتي “النيل للبترول” و “أويل إنرجي” أكد فيه موافقة الوزراة على السماح للقطاع الخاص بإستيراد وتوزيع وبيع “البنزين” بالسعر التجاري مدعوماً بنسبة “50%” إلى حين إشعار آخر على أن يتم بيع سعر “لتر” البنزين بواقع “28”.
وطالب الوزير الشركات المعنية بتحديد محطات مُحددة للبيع بالسعر التجاري مع مراعاة العمل لمدة “24” ساعة اعتباراً من “السبت” المُقبل.
وتشهد العاصمة والولايات أزمة خانقة في الوقود إثر عطب في الخط الرئيسي الناقل للنفط من حقول هجليج.
وكان قد أعلن وكيل وكيل وزارة الطاقة والتعدين، الدكتور حامد سليمان إحراز تقدم كبير في عمليات صيانة خط الأنبوب الناقل لخام “مزيج النيل” من حقول هيليج،ة وأوضح أن الخط يغطي احتياجات المصفاة بنسبة “50%”.
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