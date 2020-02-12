تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لطالبات بالمرحلة الثانوية أثارت موجة من السخط والاسنكار حيث ظهرت الطالبات وهن يقفزت من أعلى سور المدرسة للخروج قبل نهاية الدوام المدرسي بدلاً عن الباب . Advertisements وانتشرت الصورة التي وصفها المتابعون بالصادمة والشاذة وأنها تعبر عن سلوك منحرف للطالبات مستنكرين هروبهن بهذه الطريقة التي كان يسلكها الطلاب الأولاد محملين الأسر هذا النوع من السلوك. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: سلوك شاذ لطالبات بالمرحلة الثانوية يثير سخط واستنكار مواقع التواصل ورواد المواقع يحملون الأسر نتيجة سلوكهن المنحرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.