إعادة مفصولين من “القصر” و”مجلس الوزراء” للخدمة

التاريخ: 12-فبراير-2020
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قررت لجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية القومية “الأربعاء” إعادة 8 من المفصولين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء للخدمة، كما أعادت 12 من مفصولي القصر الجمهوري للخدمة.
وقال وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام والناطق الرسمي بإسم اللجنة في تصريح صحفي بحسب السودانى إن اللجنة ناقشت حالة المفصولين من الأمانه العامة لمجلس الوزراء وتسلمت اللجنة 23 إستمارة، وقررت اللجنة إعادة 8 من المفصولين للخدمة في الدرجة الوظيفية إسوة بزملائهم في الخدمة حالياً، فيما أبدى 9 منهم عدم رغبتهم في العودة حيث تقرر ترفيع درجاتهم الوظيفة إلى الدرجة الوظيفة لرصفائهم مع تحسين معاشاتهم و4 منهم تمت إعادتهم في فترة سابقة وتقرر أن يتم إلحاقهم بالدرجة الوظيفة لرصفائهم وأن هنالك 2 منهم توفاهم الله فتقرر أن تحسب سنوات خدمتهم حتى تاريخ الوفاة لأغراض تحسين المعاش.
وأشار الرشيد إلى أن اللجنة ناقشت ملف المفصولين من القصر الجمهوري، وتسلمت اللجنة في هذا الشأن 30 إستمارة ، وقررت اللجنة إعادة 12 مفصولاً منهم إلى الدرجة الوظيفية إسوة بزملائهم في الخدمة و تم رفض 3 طلبات لأن الفصل تم لأسباب الغياب وأن 9 من المفصولين الذين تقدموا باستماراتهم لايرغبون في العودة تم إعتماد سنوات فصلهم كسنوات خدمة فعلية وترفيع درجاتهم الوظيفة إسوة بزملائهم وتسوية معاشاتهم، وكشف عن إعادة عدد من المفصولين في وزارات ومؤسسات حكومية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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