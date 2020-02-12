التاريخ: 12-فبراير-2020 فى : أخبار 16 مشاهدة أصدرت هيئة أركان القوات المسلحة “الأربعاء” توجيهات لإدارة النقل بترحيل المواطنين مجاناً داخل ولاية الخرطوم بواسطة بصات الترحيل المركزي للقوات المسلحة عبر الخطوط المعروفة في الخرطوم والخرطوم بحري وأمدرمان إسهاماً في تخفيف أزمة المواصلات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين. Advertisements وأشار مدير إدارة النقل بالقوات المسلحة العميد الركن عمادالدين ميرغني هاشم بحسب السودانى إلى إنفاذ توجيهات القيادة بتوظيف كل عربات أسطول الترحيل المركزي وتسخيرها لخدمة المواطنين ومساعدتهم والمساهمة في حل ضائقة المواصلات.

ووجدت الخطوة صدي طيباً لدى جموع المواطنين في مواقع انتظار المواصلات. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش يوجه بترحيل المواطنين مجاناً لتخفيف أزمة المواصلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.