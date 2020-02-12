الأمم المتحدة توافق على "بعثة سياسية" في السودان‎

الأربعاء 12 فبراير 2020

أعلنت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام في الأمم المتحدة، روز ماري ديكارلو، اليوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق على الوجود المستقبلي للمنظمة الدولية في السودان عبر بعثة سياسية خاصة تهدف إلى مساعدة الحكومة في بناء السلام ودعم مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في كل ربوع البلد، على أن تنتهي فترة وجود البعثة الخاصة بانتهاء أجل الفترة الانتقالية.



وكان رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، قد دفع الأسبوع الماضي بخطاب للأمم المتحدة طلب فيه من مجلس الأمن الدولي التفويض لإنشاء بعثة سياسية خاصة من الأمم المتحدة تحت الفصل السادس لدعم السلام، وأثار الخطاب جدلا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تأثير الطلب على سيادة البلاد.

والتقى وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، عمر قمر الدين، بالخرطوم اليوم الأربعاء، بوكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام التي تزور السودان هذه الأيام.

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وأعلنت روز ماري التزام الأمم المتحدة بدعم الفترة الانتقالية حتى تحقق أهدافها.

وأكَّد وزير الدولة بوزارة الخارجية، التزام السودان بإنجاح الفترة الانتقالية لتحقيق أهداف ثورة الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة والمساواة بالتعاون مع المجتمع الدولي والإقليمي.

وبدأت السودان في 21 أغسطس/ آب الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهراً يتقاسم خلالها السلطة مدنيون وعسكريون، عقب الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان الماضي الذي حكم البلاد لثلاثين عاما ماضية (1989 – 2019).