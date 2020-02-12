"حمدوك" يتعهد بتعزيز حقوق الانسان في البلاد  

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الأربعاء 12 فبراير 2020
كتب
الخرطوم- محمد أمين
أكدت الحكومة الانتقالية في السودان، التزامها باحترام حقوق الانسان، باعتباره حقا اساسيا في الحياة لكافة المواطنيين.
وقال رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، لدى لقائه اليوم (الاربعاء) وفد منظمة حقوق الانسان الدولية، أن السودان على استعداد للتعاون مع المنظمة وتسهيل مهمتها في الوقوف على أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد.
ومن جانبه أكد المدير التنفيذي، كينيث روث، دعم الحكومة الانتقالية في مجال حقوق الانسان من خلال المكتب القطري بالسودان.
وأشاد بالتغييرات الإيجابية التي شهدتها البلاد عقب الثورة السودانية فيما يتصل بملف حقوق الإنسان.
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