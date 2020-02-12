عاجل .. تحرير جزئي لأسعار البنزين والجالون بـ (126) جنيهاً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أصدرت وزارة الطاقة والتعدين تعرفة تجارية للبنزين قضت ببيع الجالون بـ (126) جنيهاً. وقال منشور صادر من الوزارة تحصلت (الانتباهة أون لاين) على نسخة منه أن الوزارة وافقت على استيراد البنزين بالسعر التجاري مدعوماً بقيمة (50٪) ليباع اللتر بـ (28) جنيهاً والجالون بـ (126) جنيهاً. وحددت شركة النيل للبترول محطتين للبيع في الخرطوم وهما محطة النيل بالعمارات شارع 15 تقاطع محمد نجيب ومحطة النيل بالسجانة سوق السجانة شارع الحرية. وحددت موقع الشعبية شارع الزعيم الأزهري وحلة كوكو السوق للخرطوم بحري، وشارع الأربعين والسوق الشعبي أمدرمان لأمدرمان.

وحددت شركة أويل أنرجي المدرعات اللاماب جوار مستشفى بست كير والشجرة شارع الهواء قرب مستودعات الشجرة للخرطوم، كما حددت الحلفايا شارع الشهيد محمد هاشم مطر، وشارع الشنقيطي غرب مقابر البكري لأمدرمان.