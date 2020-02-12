الشمالية: بشريات بانتاجية عالية في محصول (الفول المصري)

كشف مدير عام وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بالولاية الشمالية المهندس عماد الدين محمد علي عن زراعة مساحة ١٣٣ الف و ٣٢٠ فدان قمح بالولاية الشمالية بجانب زراعة مساحة ٥٩ الف و ٣٥٩ فدان فول مصري وخضروات وتوابل، وأضاف ان التمويل للموسم الشتوي من قبل البنك

الزراعي بلغ ٣١٣،٤٦٣،٤٨٣ جنيه، قال في تصريح ل (السوداني) ان الولاية تسعي لتوطين التقاوي عبر زراعة حقول ايضاحية، مقرا بان هذا الموسم استثنائي بسبب الظروف التي تمر بها البلاد. وقال ان من أهم المعوقات التي واجهت الموسم هي انحسار النيل وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية بجانب مشكلة الجازولين للحصاد، مشيرا إلي أن الولاية كونت لجنة عليا لإنجاح الموسم الشتوي الحالي، مؤكدا نجاح محصول القمح والفول المصري بفضل برودة الطقس التي ساهمت في انبات المحاصيل وهذه المحاصيل تبشر بانتاجية عالية خصوصا محصول الفول المصري.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)