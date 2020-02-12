الصين وروسيا يطالبان بخارطة طريق لرفع ولاية الخبراء

طالب مندوبا الصين وروسيا بمجلس الأمن الدولي بضرورة وضع خارطة طريق لرفع التدابير التى أصدرها المجلس حول تمديد ولاية فريق الخبراء بشأن دارفور. قال مندوب الصين إنه صوت مؤيدًا للقرار ، مضيفًا أن المراجعة المنتظمة لنظام العقوبات ضرورية لأن الوضع في دارفور مستقر وأن تلك المنطقة تمر بمرحلة انتقالية من حفظ السلام إلى بناء السلام، وينبغي للمجلس أن يعترف تماماً بجهود حكومة السودان وأن يستمع إليها بعناية. وقال إن العقوبات ليست غاية في حد ذاتها ،

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وحث أعضاء المجلس على النظر في وضع خارطة طريق نحو رفع هذه التدابير. وأبان مندوب الاتحاد الروسي أنه صوت مؤيدًا ، لكنه قال إن العقوبات التي فرضت على السودان منذ 15 عامًا قد حققت أهدافها، وأشار إلى الاتجاهات الإيجابية نحو تطبيع الوضع الأمني . وقال إن الوقت قد حان لصياغة خارطة طريق نحو رفع العقوبات وينبغي أن يجد أعضاء المجلس الشجاعة لاتخاذ خطوة في هذا الاتجاه. وأضاف؛ أن أي أنظمة عقوبات من جانب المجلس تخضع للمراجعة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)