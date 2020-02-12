مالك بدري شخصية العام لجائزة الطيب صالح

اختار مجلس أمناء جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي في دورتها العاشرة البروفيسور مالك بدري شخصية العام. بحسب سونا

ودرجت الأمانة العامة لجائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي وتقديراً لقيمة العلم والعلماء والمفكرين والأدباء السودانيين على اختيار شخصية سودانية لها إسهام في حقول الثقافة والفكر والمعرفة في كل دورة، حيث وقع الاختيار هذا العام على البروفيسور مالك بدري لإسهاماته الكبيرة في علوم طب النفس الإسلامي إذ شكل سفارة ووجهاً مشرقاً للسودان في المحافل العلمية الإقليمية والعالمية .

وظلت مساهمات البروفيسور مالك بدري منذ نيله بكلاريوس الآداب بدرجة ممتاز من الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1956، تتوالي بلا توقف ، فتخطى بذلك أن يكون مجرد عالم نفس عربي معروف ليصبح موسوعة حية لعلم النفس بتشعباته ومدارسه وقضاياه الشائكة، كما يمثل الرجل تاريخ وذاكرة السودان والعالم العربي وتطوراته في التاريخ المعاصر .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)