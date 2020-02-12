مزارع سوداني يبهر رواد مواقع التواصل بإنتاجه عشرات الأطنان من الطماطم

أبهر مزارع سوداني من منطقة الجموعية جنوب الخرطوم، رواد مواقع التواصل، بانتاجه الوفير من الطماطم الذي يروى لأول مرة بمزرعته بـ ” التنقيط”.

وقال المزارع “ياسين الجاك المهدي” بحسب موقع السودانى بأنه أدخل لأول مرة بمزرعته التي تقدر مساحتها ب ٤ فدان تقنية الري ب” التنقيط”، وحققنا انتاجية عالية لأول مرة تحدث في تاريخ المنطقة وصلت إلى أكثر من ٤٠ طن من الطماطم.

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وعرض “الجاك” خلال مقطع فيديو مشاهد من مزرعته التي أظهرت الإنتاج الوفير للمزرعة و سحر خضرتها.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)