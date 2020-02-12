اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

مزارع سوداني يبهر رواد مواقع التواصل بإنتاجه عشرات الأطنان من الطماطم

0 نشر
Waddah 0 تبليغ

Advertisements

مزارع سوداني يبهر رواد مواقع التواصل بإنتاجه عشرات الأطنان من الطماطم

أبهر مزارع سوداني من منطقة الجموعية جنوب الخرطوم، رواد مواقع التواصل، بانتاجه الوفير من الطماطم الذي يروى لأول مرة بمزرعته بـ ” التنقيط”.

وقال المزارع “ياسين الجاك المهدي” بحسب موقع السودانى بأنه أدخل لأول مرة بمزرعته التي تقدر مساحتها ب ٤ فدان تقنية الري ب” التنقيط”، وحققنا انتاجية عالية لأول مرة تحدث في تاريخ المنطقة وصلت إلى أكثر من ٤٠ طن من الطماطم.

Advertisements

وعرض “الجاك” خلال مقطع فيديو مشاهد من مزرعته التي أظهرت الإنتاج الوفير للمزرعة و سحر خضرتها.

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مزارع سوداني يبهر رواد مواقع التواصل بإنتاجه عشرات الأطنان من الطماطم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا