حمدوك يؤكد التزام الحكومة باحترام حقوق الإنسان

أكد رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك التزام الحكومة الانتقالية باحترام حقوق الإنسان في السودان باعتباره حقاً أساسياً في الحياة لكافة المواطنين.

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جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه بحسب سونا وفد منظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية برئاسة كينيث روث المدير التنفيذي للمنظمة، وذلك بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس ووزير الدولة بالخارجية د. عمر قمر الدين.

ورحب رئيس مجلس الوزراء بالوفد، مؤكداً الاستعداد للتعاون التام معه وتسهيل مهمته من أجل الوقوف على أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد.

من جانبه، أشاد وفد منظمة مراقبة حقوق الإنسان بالتغييرات الإيجابية التي شهدتها البلاد عقب الثورة السودانية خاصة فيما يتصل بملف حقوق الإنسان، مؤكداً دعمه اللامحدود للحكومة الانتقالية في هذا الجانب وذلك من خلال المكتب القطري للمنظمة بالسودان.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)