أعلنت حكومة السودان تحرير جزئي للمحروقات عبر تعرفة تجارية لمادة البنزين حيث حددت سعر اللتر الواحد بمبلغ 28 جنيهاً وذلك بحسب منشور صادر من وزارة الطاقة والتعدين متداول على منصات التواصل الإجتماعي. وتشير أخبار الخليج 365 أن السعر الحالي للبنزين 6.17 جنيهاً للتر وهو مدعوم ليقفز اعتباراً من السبت القادم 15 فبراير 2020 لمبلغ 28 جنيهاً بحسب السعر التجاري وفي محطات وقود محددة. ويعاني السودان منذ انفصال الجنوب عام 2011 من ندرة في النقد الأجنبي، لفقدانه ثلاثة أرباع موارده النفطية،بالإضافة لدعم مواد الطاقة والخبز والكهرباء الذي يكلف الخزينة العامة مليارات الجنيهات بحسب وزير المالية الدكتور البدوي الذي يطالب بتحرير أسعار البنزين والجازولين تدريجياً لوقف التضخم الموروث من النظام البائد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السودان يعلن تحرير جزئي للمحروقات ليقفز سعر لتر البنزين من 6 جنيهات لـ 28 جنيهاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.