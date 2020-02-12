شداد يتحدث عن قضايا الفساد وتكوين منتخب السيدات !

Advertisements

خلال حديثه في ورشة خاصة بالإعلاميين مساء اليوم الأربعاء علق شداد على جمعية المريخ العمومية وقال بحسب اليوم التالى إن الاتحاد العام لا يملك الحق في إلغاء النظام الأساسي لنادي المريخ وهو ليس ملك الاتحاد العام بل هو ملك اعضاء الجمعية العمومية والكل يعرف الطرق التي تدار بها الجمعيات العمومية للأندية.

وذكر رئيس اتحاد كرة القدم أنهم سيشرعون في تكوين منتخب للسيدات حسب موجهات الفيفا، وعاد شداد مجدداً للتعليق على مبلغ العشرين ألف دولار وقضايا الفساد بالقول “لا أرد عليها واتعامل معاها بمبدأ الإعلامي إذا شتمك أو شكرك كلو واحد”.

وأشار شداد إلى أن اتحاد الكرة أصدر قانوناً بضرورة اشراك لاعب من الشباب في كل مباريات الدوري الممتاز بسبب عدم وجود لاعبين لتمثيل منتخب تحت ٢٣ عاماً وتابع تم اختيار ٢٥ لاعباً للمنتخب تحت ٢٣ عاماً وعندما أخذنا أرقامهم الوطنية للسجلات الحكومية للتأكد هرب من المعسكر ١٧ لاعباً.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)