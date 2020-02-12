الصحة تعلن جاهزيتها لإستقبال القادمين من الصين وتحدد مواقع للعزل

أكد مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم د.الفاتح عثمان جاهزية الوزارة لاستقبال الطلاب القادمين من مدينه اوهان الصينية البالغ عددهم ٢٠٠ طالب.

جاء ذلك لدى اجتماعه بمكتبه بأعضاء اللجنة المشتركة لمنع انتشار فيروس “كورونا”، وأشار إلى أنه تم تجهيز عدد ٢ مركز إيواء “برج الأطباء والمدينة الاجتماعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية”، مشيراً إلى أن مراكز الإيوا توفر فيها خدمات فندقية للسيطرة على المرض وللتأكد من عدم حمل أحد الطلاب للفيروس، مؤكداً خلو الولاية من أي إصابة بفايروس “كورونا”.

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في السياق كشف مدير الإدارة العامة للطب الوقائي د. محمد نقد الله بحسب موقع السودانى عن تجهيز مستشفي الخرطوم كمركز عزل، مشيراً إلى أنه تم تدريب الأطباء والكوادر الصحية الأخرى لمعالجة الحالات بغرف العزل بجانب توفير الإمداد اللازم لعلاج الحالات ومعدات السلامة إضافة إلى المتابعة اليومية لكل القادمين من الدول المسجل بها حالات إصابة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)