اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

الصحة تعلن جاهزيتها لإستقبال القادمين من الصين وتحدد مواقع للعزل

0 نشر
Waddah 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 12-فبراير-2020

57 مشاهدة

الصحة تعلن جاهزيتها لإستقبال القادمين من الصين وتحدد مواقع للعزل

أكد مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم د.الفاتح عثمان جاهزية الوزارة لاستقبال الطلاب القادمين من مدينه اوهان الصينية البالغ عددهم ٢٠٠ طالب.

جاء ذلك لدى اجتماعه بمكتبه بأعضاء اللجنة المشتركة لمنع انتشار فيروس “كورونا”، وأشار إلى أنه تم تجهيز عدد ٢ مركز إيواء “برج الأطباء والمدينة الاجتماعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية”، مشيراً إلى أن مراكز الإيوا توفر فيها خدمات فندقية للسيطرة على المرض وللتأكد من عدم حمل أحد الطلاب للفيروس، مؤكداً خلو الولاية من أي إصابة بفايروس “كورونا”.

Advertisements

 

في السياق كشف مدير الإدارة العامة للطب الوقائي د. محمد نقد الله بحسب موقع السودانى عن تجهيز مستشفي الخرطوم كمركز عزل، مشيراً إلى أنه تم تدريب الأطباء والكوادر الصحية الأخرى لمعالجة الحالات بغرف العزل بجانب توفير الإمداد اللازم لعلاج الحالات ومعدات السلامة إضافة إلى المتابعة اليومية لكل القادمين من الدول المسجل بها حالات إصابة.

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تعلن جاهزيتها لإستقبال القادمين من الصين وتحدد مواقع للعزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا