الكهرباء تنفي برمجة قطوعات في مناطق بالعاصمة “الأربعاء”

التاريخ: 12-فبراير-2020 فى : أخبار 21 مشاهدة Advertisements نفت شركة كهرباء السودان القابضة”الأربعاء” بحسب موقع السودانى ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي عن برمجة قطوعات في مناطق متعددة من العاصمة الخرطوم اليوم “الاربعاء” الا للمناطق التي تم الإعلان عنها في برمجة الصيانة الوقائية والتي أعلن عنها مسبقاً عبر الصحف والإذاعة.

وناشدت الشركة المواطنين بأن لا يلتفتوا لمثل هذه الشائعات المتداولة و المساعدة في نشرها. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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