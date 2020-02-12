بابكر سلك يكتب: أعتصموا بحبل الله

] الأخوة الأهلة يعتصمون لأجل إزاحة مجلس خاتم رؤساء الهلال. ] والخاتم يتمسك بحقه في إكمال دورته. ] بل يصر على حكم الزنطور خمسة وعشرين سنة. ] الهتافات والاعتصامات واللافتات. ] زمانها فات وغناية مات. ] ده كان زمان ياروشا. ] لما الوزير يشيل ويجيب. ] ولما الحكومة تجبر مجلس منتخب على الاستقالة. ] ولما الطعون تقعد حبيسة الأدراج بأمر الجهات الأمنية. ] لما الأمر كان بيخرج من يد المفوضية. ] القصة دي كانت أيام أمانة الشباب بتدير الرياضة في عهود طراطير كان يطلق عليهم مجازاً وزراء رياضة. ] البكا مابجيبو ليا. ] السبيل الوحيد لإقتلاع الكسكتة هو القانون. ] زمن الغتغتة والدسديس إنتهى. ] عضوية وجمعية عمومية وتوقيعات. ] إجراءات يا عمك. ] وناسكم ديل ياروشا لو معتمدين على الاعتصامات والرسم على حوائط بناها كردنة وزينها بالطلاء. ] ناسكم ديل لو معتمدين على هتافات ولافتات. ] الترابة دي في صفركم. ] ويادوبك كردنة حايحقق حلمو ويحكم الهلال مية خمسة وعشرين سنة. ] كلو شيء زاد. ] أسألوا أهل الذكر يا روشا إن كنتم لاتعلمون. ] نحنا ناسنا مسيرات ولافتات واحتلال مكتب تنفيذي وهجوم إعلامي وهجوم هلامي. ] ولازال أسد مربعن على كرسي الإدارة. ] يبقى نصيحتي للأخوة الصفراب. ] قبل يقفل الباب. ] أبقوا على العضوية. Advertisements ] وأعتصموا بحبل الله جميعاً. ] بدل تعتصموا بالنادي في البرد ده. ] المهم ] ربنا لسة ماخلق من يرفع المعاناة من على كاهل المواطن السوداني. ] ولكنه سبحانه وتعالى خلق الملايين من الذين يضعون المعاناه على كاهل المواطن السوداني . ] والمواطن السوداني مابستاهل ده كلو. ] وصحيح الحياة أدت أناس الكثير وهم لايستحقون وسحقت أناس كثر وحرمتهم وهم مستحقون. ] ولكن لن نركن للحياة كثيراً. ] فظلمها بان وفات حدو. ] أيها الناس ] ننعى والدة القطب الكبير طارق المعتصم ونسأل الله أن يتقبلها في عليين وأن يتقبل بر أخونا طارق بها. ] أيها الناس ] إن تنصروا الله ينصركم. ] أها ] نجي لي شمارات والي الخرتوم ] والينا ] بعد قصة أسد القرشي الحزينة. ] مابترجعوا لينا الجنينة؟. سلك كهربا ننساك كيف والكلب قال فعلاً أدت من لايستحق وحرمت مليون مستحق صحيفة الانتباهة

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