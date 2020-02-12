وكيل الطاقة: العطل الذي حدث في الخط ”فني” وستبدأ أزمة الوقود في الانفراج يوم الأربعاء

قال المهندس “حامد سليمان حامد” وكيل وزارة الطاقة والتعدين، مساء الثلاثاء، إن العطل الذي حدث في خطوط الأنابيب الناقلة للخام من مناطق الإنتاج إلى الخرطوم “فني” وليس بفعل فاعل.

واستبعد “حامد” خلال حوار هاتفي ببرنامج ” كالآتي” بقناة النيل الأزرق، بحسب موقع السودانى أن يكون العطل قد حدث بفعل فاعل، ومع ذلك كشف عن تكوين لجنة تحقيق، لتحقق إن كان هناك تراخي أو إهمال.

وأضاف “حامد” قائلاً: نحن الآن في موقع إصلاح الخط الناقل لخام مزيج النيل، الشريان الرئيسي المغذي لمصفاة الخرطوم القديمة، وأن أعمال الصيانة تجري بصورة طيبة وقد حققنا نسبة ٤٠% من سريان الخام، ووصل مصفاة الخرطوم أكثر من ٢٠ ألف برميل من جملة ٤٥ ألف، بينما تمت تغطية العجز من اتجاه ميناء بورتسودان نحو ٢٦ ألف برميل.

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مبشراً ببداية انفراج الأزمة من يوم الأربعاء، بعد تشغيل المصفاة.

وأوضح أن انسياب المواد البترولية بصورة طبيعية للمستهلك يتطلب عمل عدة حلقات أهمها الرقابة على الوقود من قبل السلطات الأمنية التي تمنع التهريب.

وتشهد الخرطوم ومعظم ولايات السودان أزمة وقود خانقة، اضطر حيالها أن يبيت أصحاب المركبات بالعراء في انتظار الصفوف، وتكدست السيارات أمام الطلمبات مما تسببت في اختناق مروري حاد بشوارع الخرطوم.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)