شداد: بكري لن يرتدي شعار المنتخب

التاريخ: 12-فبراير-2020
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قطع كمال شداد رئيس اتحاد كرة القدم السوداني بحسب صحيفة اليوم التالى باستحالة عودة بكري المدينة لتمثيل المنتخب الوطني، وخلال حديثه في ورشة الإعلام والتطوير عصر اليوم الأربعاء قال شداد حول عودة العقرب للمنتخب :” لاعب هرب من المنتخب، وأساء الأدب مع حكم لا يمكن له أن يعود لتمثيل المنتخب الوطني من جديد”.
يذكر أن شداد لاحق بكري المدينة بعقوبات متواصلة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.. وأكد أن اللاعب لن يعود لإرتداء شعار صقور الجديان خلال فترة رئاسته لاتحاد الكرة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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