الأربعاء 12 فبراير 2020 كتب الخرطوم - محمد أمين أكد وزير الصناعة والتجارة، مدني عباس مدني، ان المخزون الإستراتيجي من القمح يكفي حاجة البلاد إلى شهر مايو المقبل.

وقال في مؤتمر صحفي اليوم (الاربعاء) إن الحكومة شرعت في وضع ترتيبات جديدة لتوفير السلع الأساسية للمواطنيين حتي نهاية العام الحالي. Advertisements وأشار مدني إلى ان الوزارة بصدد بناء قاعدة بيانات لاستهلاك القمح والخبز وعمليات التوزيع. وأعلن عن استراتجية على المدى المتوسط والطويل لمعالجة ازمة الخبز نهائيا في البلاد. وقال مدني على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه البلاد، إلا أن الحكومة الانتقالية ستواصل في دعم الخبز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير التجارة والصناعة: المخزون الاستراتجي من القمح يكفي حاجة البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.