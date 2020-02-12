النجم أحمد عيد عبد الملك : شجعت الهلال السوداني أمام الأهلي المصري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكَّد أحمد عيد عبدالملك، نجم الزمالك السابق، أنَّه يرفض تشجيع الأهلي، حتى حال مشاركته بأي بطولة قارية. وقال عبد الملك في تصريحات تليفزيونية، اليوم الأربعاء: “حتى خلال المباريات الأفريقية، أتمنى خسارة الأهلي؛ بسبب انتمائي لنادي الزمالك”. وأضاف “شجعت الهلال، أمام الأهلي (في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا)، وكنت أتمنى تأهل الفريق السوداني، للدور ربع النهائي؛ فهذه كرة قدم وليست حربًا

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