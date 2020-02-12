وزارة الطاقة : تشغيل مصفاة الخرطوم القديمة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن الدكتور حامد سليمان حامد وكيل وزارة الطاقة والتعدين عن تشغيل مصفاة الخرطوم القديمة بعد أن قطع العمل في صيانة خط هجليج شوطا كبير، مشيرا الى التقدم الكبير في عمليات صيانة خط الناقل لخام مزيج النيل من حقول هجليج الذي يغطي حاليا 50% من احتياجات مصفاة الخرطوم القديمة؛ بجانب الإمداد العكسي من ميناء بشائر للمصفاة مما جعل إمداد المصفاة 100.%

وأكد في تصريح لـ(سونا) خلال تواجده بمدينة الابيض بولاية شمال كردفان للإشراف على عمليات الصيانة التي وصلت إلى وضع مطمئن ، أن مختلف المنتجات وصلت لمركز التحكم والتوزيع من بنزين وغاز وجاز، وقال إن هذا الخط يعد الشريان الرئيسي المغذي لمصفاة الخرطوم القديمة وأن سريان الخام بلغ حاليا 200 متر مكعب في الساعة مقارنة بالأيام الفائتة الذي يقدر السريان فيها 40 متر مكعب فقط في الساعة،

وأشاد بالجهود التى بذلت من قبل الشركات الوطنية وشركات القطاع الخاص في عمليات الصيانة، مشيدا بالروح الوطنية العالية للعاملين في هذا الخط والتغلب على المشاكل الفنية للرجوع لوضع آمن، وقال إن هذا العمل تم بتنسيق تام مع مكاتب الشركة بالخرطوم وغرف الطوارئ بالمركز والميدان.